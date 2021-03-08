Haberler Galatasaray Falcao yetmedi

yetmedi

, 4.5 ay sonra gol attı. Yıldız futbolcu, iki kez rakip fileleri havalandırmasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 00:28 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Falcao yetmedi
BU sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan , 134 gün sonra ilk 11'de çıktığı maça damgasını vurdu. En son 11'de başladığı 24 Ekim 2020'deki maçında gol sevinci yaşayan yıldız, dün iki kez rakip fileleri havalandırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM O
Maçın 11. dakikasında skoru 1-1'e getiren 35 yaşındaki futbolcu, 68'de de penaltıdan skoru 2-2'ye getiren golü attı. Tam 4.5 ay sonra gol sevinci yaşayan 'nun performansı 'ı galibiyete taşımadı. Attığı gollerle adından söz ettiren tecrübeli futbolcu, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerindendi. Kolombiyalı'ya övgü dolu sözler sarfedildi.

FALCAO 134 GÜN SONRA İLK 11'DE
Ara transfer döneminde Galatasaray forması giyen 'in cezası nedeniyle oynamadığı maçta görev alan , tam 134 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. En son 24 Ekim 2020'de Erzurumspor'a karşı oynanan 6. hafta maçında 11'de görev yapan Kolombiyalı yıldız, uzun süren özlemin ardından maçı bir de golle tamamladı.
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