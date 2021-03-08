Falcao yetmedi

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM O
Maçın 11. dakikasında skoru 1-1'e getiren 35 yaşındaki futbolcu, 68'de de penaltıdan skoru 2-2'ye getiren golü attı. Tam 4.5 ay sonra gol sevinci yaşayan Falcao'nun performansı Galatasaray'ı galibiyete taşımadı. Attığı gollerle adından söz ettiren tecrübeli futbolcu, sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerindendi. Kolombiyalı'ya övgü dolu sözler sarfedildi.
FALCAO 134 GÜN SONRA İLK 11'DE
Ara transfer döneminde Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed'in cezası nedeniyle oynamadığı maçta görev alan Radamel Falcao, tam 134 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. En son 24 Ekim 2020'de Erzurumspor'a karşı oynanan 6. hafta maçında 11'de görev yapan Kolombiyalı yıldız, uzun süren özlemin ardından maçı bir de golle tamamladı.