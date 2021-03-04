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'da sezon sonu transer bombası patlıyor! yerine dev golcü...

'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, sezon sonunda yapılacak transferler için şimdiden düğmeye bastı. Aslan, 'in yanına dünyaca ünlü o ismi getirmeyi planlıyor. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcunun bonservisi dahi belli oldu. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 12:27 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 12:30
Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

, bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet içine girerken, bir yandan da sezon sonu transferleri için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olan , mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve liderlik konusunda ağır bir yara almıştı.

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

Maçın ardından Cimbom, antrenmanlarına ara vermeden devam ederken bir yandan da transferler için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

Sarı kırmızılılarda sezon sonu Radamel 'nun ayrılığı beklenirken, Kolombiyalı golcü yerine gelecek ismin de hemen hemen belli olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Cimbom, sezon sonunda dev golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor...

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

FALCAO YOLCU, YERİNE ZAZA!
Çizme medyasında konu ile ilgili yer alan haberde 'ın, şu anda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiği kaydedilirken, bir yandan da yaz transfer sezonu için çalışma yürüttüğü yazıldı.

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

Haberin detaylarında Galatasaraylı idarecilerin, Simeone için Torino maçlarını yakından takip ettiği dile getirildi.

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Şu anda Torino ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan , 25 Haziran'da 30 yaşına basacak. Bununla beraber Zaza, Torino'nun ara transfer sezonunda Toni Sanabria'yı kadrosuna katmasından dolayı 2. plana atılacağını düşünüyor.

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan Torino'nun, için kendilerine gelecek transfer tekliflerine vereceği cevabı belli oldu... İtalyan kulübü öncelikle Zaza'yı kiralık vermeyecek.

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

Bununla beraber Torinolu yetkililer, Simeone için 6 milyon euro bonservis talep edecek.

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

DEVLER LİGİ'Nİ İSTİYOR
Öte yandan 'nın da, 1.5 - 2 milyon euro (şu anda aldığı rakam) maaşa onay vereceği ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği dile getirildi.

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

Zirve yarışında olan 'ın Şampiyonlar Ligi'ne muhtemel katılacak olması, 'yı transfere ikna edecek bir diğer unsur olarak gözüküyor.

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

TECRÜBE ABİDESİ
, daha önce Sampdoria, Sassuolo, Juventus, Valencia, West Ham United gibi takımlarda da forma giymişti.

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

İtalya Milli Takım formasını 18 kez sırtına geçiren sol ayaklı golcü, 1.86 boyunda.

Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

bu sezon toplam 16 müsabakada rol alırken 4 gol üretti ve 1112 dakika sahada kaldı.

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