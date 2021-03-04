Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

Sarı kırmızılılarda sezon sonu Radamel Falcao 'nun ayrılığı beklenirken, Kolombiyalı golcü yerine gelecek ismin de hemen hemen belli olduğu ifade ediliyor.

FALCAO YOLCU, YERİNE ZAZA!

Çizme medyasında konu ile ilgili yer alan haberde Galatasaray'ın, şu anda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiği kaydedilirken, bir yandan da yaz transfer sezonu için çalışma yürüttüğü yazıldı.