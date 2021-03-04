Galatasaray'da sezon sonu transer bombası patlıyor! Falcao yerine dev golcü...

Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet içine girerken, bir yandan da sezon sonu transferleri için hummalı bir çalışma yürütüyor.
Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet içine girerken, bir yandan da sezon sonu transferleri için hummalı bir çalışma yürütüyor.
Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve liderlik konusunda ağır bir yara almıştı.
Maçın ardından Cimbom, antrenmanlarına ara vermeden devam ederken bir yandan da transferler için yoğun mesai harcıyor.
Sarı kırmızılılarda sezon sonu Radamel Falcao'nun ayrılığı beklenirken, Kolombiyalı golcü yerine gelecek ismin de hemen hemen belli olduğu ifade ediliyor.
İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Cimbom, sezon sonunda dev golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor...
FALCAO YOLCU, YERİNE ZAZA!
Çizme medyasında konu ile ilgili yer alan haberde Galatasaray'ın, şu anda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiği kaydedilirken, bir yandan da yaz transfer sezonu için çalışma yürüttüğü yazıldı.
Haberin detaylarında Galatasaraylı idarecilerin, Simeone Zaza için Torino maçlarını yakından takip ettiği dile getirildi.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Şu anda Torino ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Zaza, 25 Haziran'da 30 yaşına basacak. Bununla beraber Zaza, Torino'nun ara transfer sezonunda Toni Sanabria'yı kadrosuna katmasından dolayı 2. plana atılacağını düşünüyor.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan Torino'nun, Zaza için kendilerine gelecek transfer tekliflerine vereceği cevabı belli oldu... İtalyan kulübü öncelikle Zaza'yı kiralık vermeyecek.
Bununla beraber Torinolu yetkililer, Simeone Zaza için 6 milyon euro bonservis talep edecek.
DEVLER LİGİ'Nİ İSTİYOR
Öte yandan Zaza'nın da, 1.5 - 2 milyon euro (şu anda aldığı rakam) maaşa onay vereceği ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği dile getirildi.
Zirve yarışında olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne muhtemel katılacak olması, Zaza'yı transfere ikna edecek bir diğer unsur olarak gözüküyor.