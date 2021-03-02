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Aile saadeti

Üst üste 8 galibiyetle ligde zirveye yerleşen 'da moraller yerinde.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 21:23 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 06:50
Aile saadeti
Üst üste 8 galibiyetle ligde zirveye yerleşen 'da moraller yerinde. öncülüğünde kolej havasına bürünen sarı-kırmızılı ekipte futbolcuların birbirleriyle yakın ilişkileri de dikkat çekiyor. Son olarak , ve Terim'in yardımcılığını yapan ailece bir araya gelerek neşeli bir yemeğe imza attılar.
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