Aile saadeti

Üst üste 8 galibiyetle ligde zirveye yerleşen Galatasaray'da moraller yerinde.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 21:23Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 06:50
Üst üste 8 galibiyetle ligde zirveye yerleşen Galatasaray'da moraller yerinde. Fatih Terim öncülüğünde kolej havasına bürünen sarı-kırmızılı ekipte futbolcuların birbirleriyle yakın ilişkileri de dikkat çekiyor. Son olarak Marcao, Gedson ve Terim'in yardımcılığını yapan Riera ailece bir araya gelerek neşeli bir yemeğe imza attılar.