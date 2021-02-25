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Son dakika spor haberleri: Galatasaray kritik virajda! Yeni hedef 5'te 5

Galatasaray, 21 günde 5 kritik maça daha çıkacak. Zorlu seri cumartesi akşamı BB maçıyla başlayacak. Terim milli araya kadar oynanacak 5 maçı da kayıpsız geçmek istediğini talebelerine iletti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 21:12 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray kritik virajda! Yeni hedef 5'te 5

Süper Lig'de son 7 maçından galibiyetle ayrılmayı başaran ve zirvenin sahibi olan Galatasaray yeni hedefini belirledi. Teknik direktör ve yardımcıları, 21 Mart'taki milli araya kadar oynanacak 5 maçtan 15 puan istiyor. 21 gün içinde ilk olarak 'nda 'la karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım, haftaya Çarşamba akşamı 'ne konuk olacak.

ARADAKİ PUAN FARKINI AÇACAK
dönüşünde 'u konuk edecek olan Galatasaray sonra deplasmanına gidecek. Aslantepe'deki maçıyla 21 Mart'ta milli araya girecek olan Galatasaray'da Terim, öğrencilerinden rehavete kapılmadan savaşmalarını istedi. Galatasaray bu 5 maçta kayıp vermezse galibiyet serisi 12'ye çıkacak. Terim böylece rakipleriyle aradaki farkın da açılacağına inanıyor.

İLK YARI 13 PUAN TOPLADI
Galatasaray arka arkaya , Ankaragücü, , ve ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip ligin ilk yarısında oynadığı 5 maçta 4 galibiyet almış sadece Kayseri ile evinde berabere kalmıştı.

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