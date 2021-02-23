Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Taylan Antalyalı'dan transfer iddialarına yanıt! "Tek düşüncem..."

Son dakika haberi: 'dan transfer iddialarına yanıt! "Tek düşüncem..."

Son dakika spor haberi... 'ın başarısında büyük pay sahibi olan , performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle takımlarının radarında olan başarılı oyuncu, kendisi hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:25 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Taylan Antalyalı'dan transfer iddialarına yanıt! "Tek düşüncem..."

'ın bu sezon en başarılı futbolcuları arasında başı çeken çalışmasının karşılığını aldı. Son iki maçta yedek kalmasına karşın orta sahada sergilediği etkili futbolu ile Avrupa takımlarının da ilgisini çekti.

Son dakika Galatasaray haberi: Taylan Antalyalı'dan transfer iddialarına yanıt! "Tek düşüncem..."

Özellikle de takımlarının... Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza'nın scout ekiplerinin, 26 yaşındaki futbolcuya takibe aldığı belirtilirken kalan haftalarda performansında bir değişiklik olmazsa bu takımların sezon sonunda 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Taylan Antalyalı'dan transfer iddialarına yanıt! "Tek düşüncem..."

BİR SONRAKİ DURAĞI AVRUPA
Terim, hem dinlendirmek hem de kasığındaki ağrı nedeniyle Taylan'ı kulübeye çekerken yıldız, yeniden formasına kavuşmayı dört gözle bekliyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Taylan Antalyalı'dan transfer iddialarına yanıt! "Tek düşüncem..."

Takımın başarısından başka bir şey düşünmediğini belirten Taylan, "Çok çalışıp yeniden formayı kapacağım" derken, kulüplerinin ilgisi içinse, "İstenmek güzel bir şey.

Son dakika Galatasaray haberi: Taylan Antalyalı'dan transfer iddialarına yanıt! "Tek düşüncem..."

Tabii ki Avrupa'da oynama hayalim var. Ancak şu an sadece 'ın başarısına ve şampiyonluğuna odaklanmış durumdayım" dedi.

Son dakika Galatasaray haberi: Taylan Antalyalı'dan transfer iddialarına yanıt! "Tek düşüncem..."

bu sezon 28 maçta forma giyerken bunların 27'sinde ilk 11'de forma giydi.

Son dakika Galatasaray haberi: Taylan Antalyalı'dan transfer iddialarına yanıt! "Tek düşüncem..."

Orta sahada her yere yetişen ve rakiplerine adım attırmaya futbolcu ayrıca 1 gol, 2 asistlik de skor katkısı yaptı.

Son dakika Galatasaray haberi: Taylan Antalyalı'dan transfer iddialarına yanıt! "Tek düşüncem..."

ADIM ADIM İLERLİYOR
Lıgde zirve mücadelesi devam ederken şampiyonluk oranları güncellendi. Alanya'yı deplasmanda yenerek liderliğini koruyan 'ın oranı 2.90'dan 2.50'ye çekildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Taylan Antalyalı'dan transfer iddialarına yanıt! "Tek düşüncem..."

Göztepe mağlubiyetiyle 'ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin oranı ise 2.20'den 2.50'ye yükseltildi.

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