Son dakika Galatasaray haberi: Taylan Antalyalı'dan transfer iddialarına yanıt! "Tek düşüncem..."

Galatasaray'ın bu sezon en başarılı futbolcuları arasında başı çeken Taylan Antalyalı çalışmasının karşılığını aldı. Son iki maçta yedek kalmasına karşın orta sahada sergilediği etkili futbolu ile Avrupa takımlarının da ilgisini çekti.

Özellikle de İtalyan takımlarının... Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza'nın scout ekiplerinin, 26 yaşındaki futbolcuya takibe aldığı belirtilirken kalan haftalarda performansında bir değişiklik olmazsa bu takımların sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.