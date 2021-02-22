Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden! İtalyan kulüpleri...

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Galatasaray bu sezon devre arasında yaptığı Mostafa Mohamed, Fernandes, Onyekuru ve Yedlin hamleleri ile nokta atış yaparken, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı.