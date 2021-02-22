Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden! İtalyan kulüpleri...

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Galatasaray bu sezon devre arasında yaptığı Mostafa Mohamed, Fernandes, Onyekuru ve Yedlin hamleleri ile nokta atış yaparken, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı.
Aslan transfer arayışlarını sürdürürken, takımdaki oyunculara da talipler gelmeye başladı.
Bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübü kendine hayran bırakan sarı kırmızılı futbolcu Taylan Antalyalı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Cimbom'un orta sahasında önemli bir yer tutan 26 yaşındaki futbolcuya 4 İtalyan kulübünün radarına girdi.
Sky Italia'nın haberine göre; İtalya'dan Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza, Taylan Antalyalı'yı gündemine aldı.
Haberde, 4 ekibin de sezon sonuna kadar başarılı orta sahayı takip edeceği ve olumlu raporlar doğrultusunda Galatasaray'ın kapısını çalabileceği belirtildi.
Geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla Galatasaray 11'inin değişilmez ismi olan Antalyalı, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asist üretti.