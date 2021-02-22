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'da 'ya 4 talip birden! kulüpleri...

'da sezon başından bu yana gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan kulüplerinin gözdesine haline geldi. kulüplerinin radarına giren 'in prensi Taylan'a 4 İtalyan kulübünün talip olduğu ortaya çıktı. İşte o kulüpler ve transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri () | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:21
Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden! İtalyan kulüpleri...

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamak isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden! İtalyan kulüpleri...

bu sezon devre arasında yaptığı Mostafa Mohamed, Fernandes, Onyekuru ve Yedlin hamleleri ile nokta atış yaparken, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden! İtalyan kulüpleri...

Aslan transfer arayışlarını sürdürürken, takımdaki oyunculara da talipler gelmeye başladı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden! İtalyan kulüpleri...

Bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübü kendine hayran bırakan sarı kırmızılı futbolcu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden! İtalyan kulüpleri...

Cimbom'un orta sahasında önemli bir yer tutan 26 yaşındaki futbolcuya 4 kulübünün radarına girdi.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden! İtalyan kulüpleri...

Sky Italia'nın haberine göre; İtalya'dan Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza, 'yı gündemine aldı.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden! İtalyan kulüpleri...

Haberde, 4 ekibin de sezon sonuna kadar başarılı orta sahayı takip edeceği ve olumlu raporlar doğrultusunda 'ın kapısını çalabileceği belirtildi.

Galatasaray'da Taylan Antalyalı'ya 4 talip birden! İtalyan kulüpleri...

Geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla 11'inin değişilmez ismi olan Antalyalı, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asist üretti.

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