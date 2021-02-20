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Galatasaraylı Mohamed için flaş sözler: gibi!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı ile ilgili övgü dolu sözler geldi. Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Karim Hafez, Fotomaç'a Mısırlı yıldızı anlatırken, Mohamed için " gibi" dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 22:38 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Galatasaraylı Mohamed için flaş sözler: Drogba gibi!

Yeni Malatya'nın Mısırlı futbolcusu Karim Hafez, muhabirimiz Savaş Çorlu'ya, 'i anlattı. 24 yaşındaki sol bek, vatandaşına övgüler yağdırırken, Mostafa'nın geçen sezon Kasımpaşa tarafından istendiğini ancak rakamda anlaşılmadığını belirtti. Mostafa'nın teklif geldiğinde kendisini aradığını aktaran Hafez, "'ın çok büyük kulüp olduğunu anlattım. Hatta Türkiye'nin en büyüğü olduğunu anlattım. 'Galatasaray'dan kısa sürede Avrupa'ya gidersin' dedim" diye konuştu.

ERKEN GELSEYDİ...
Hafez, Mostafa'nın stilinin 'ya benzediğini aktarırken, "Drogba gibi kafa şutları ve sert ayağı var. Ayağında iyi top saklıyor, vücudunu kullanabiliyor. Erken gelmiş olsa Galatasaray 6-7 puan daha fazla alabilirdi" dedi. Mostafa'nın Mohamed Salah gibi İngiltere'ye gideceğini söylerken, "Belki iddialı olacak ama sezon sonu Premier Lig'e gideceğini düşünüyorum. Salah da böyle gitti, Mısır'dan çıkışı önce Basel, oradan da İngiltere. Mostofa'nın gideceği yer büyük ihtimalle Ada olacaktır" yorumunu yaptı.

Hafez, Mostafa'nın Türkiye'de yabancılık çekmediğini ve Başakşehir maçındaki penaltı jestinden çok etkilendiğini söylediğini belirtti.

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