Mustafa Cengiz: Stat amiri gibiydi

Galatasaray'ın devre arasında aldığı futbolcular için dün imza töreni düzenlenirken Başkan Mustafa Cengiz de özellikle Fenerbahçe derbisi öncesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Hakemin sonuca etki ettiği yönündeki yorumları katılmadığını kaydeden Cengiz, "Yenildikleri için algı değiştirmeye çalışmak yine bizi yüceltir. Bu bağlamda Fenerbahçe yönetiminin bu tavırlarını hoş karşılamıyorum. Hakem maça etki etti diyorlar. Golü verse 1-1 olacak. Penaltıyı vermedi, kırmızı kartı vermedi. Onları verseydi ne olacaktı" dedi.



CİDDİ TEPKİ VERİRDİM

Kadıköy'de kazanamadıkları dönemleri hatırlatan G.Saray Başkanı, "Er meydanına çıkıp, mağlup olmak da onurdur. 21 yıldır o sahada mağlup olduk. VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. 'VAR yokken hile yapıyordunuz' demek istemiyorum" diye konuştu. Maçın bitiminden sonra yaşanan olaylarla ilgili de konuşan Cengiz, Ali Koç'u eleştirdi: Ali Bey iyi bir insan. Orada bambaşka bir hale büründü. Stat güvenlik amiri gibi herkese ayar verdi. Ben de kendi takımımı alkışladım. 'Ali Bey sinkaflı laflar etmiş' diyorlar. Açıkçası ben duymadım. İyi ki de duymamışım. Yoksa ciddi tepki verirdim" diye konuştu.



TERİM'E KÜFÜR ETTİLER

Ülker Stadı'na girişte tek tek kontrol edildiklerini ve bu nedenle kapıda bekletildiklerini kaydeden Mustafa Cengiz, "Tek tek 29 kişiyi bekledik. Herkes girdi. Ama üstümü kimse arayamaz. Ben devlete karşı geldiğimden değil o görevli kim ki üstümü arayacak. Orada bizi beklettiler" diye konuştu. O sırada çoluk çocuk maça girdiğini gördüklerini ifade eden Cengiz şöyle devam etti: Sağlık çalışanları girecek dendi. 150 kişi olmuş 1500-2000 kişi. Her taraf doluydu. Çok ağır tezahüratlar yaptılar. Fatih Terim'e ismen ve Galatasaray'a ağır küfür olduğunu duyduk. Şifre 1907 deyip herkesi oraya sokmak hoş olmadı.



Savaş ÇORLU



F.BAHÇE'YE GİTMEDİM

Türk Telekom'da düzenlenen imza törenine Mohamed, Onyekuru, Yedlin, Fernandes katıldı. Kovid 19'a yakalanan Halil Dervişoğlu ise yoktu. Törende futbolcular duygularını paylaşırken Fenerbahçe'ye attığı golle büyük sükse yapan Mohamed, sarı-lacivertli takımdan teklif aldığını açıkladı. Mısırlı yıldız, "Geçen sezon bana Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Türkiye'ye geldiğim ve Galatasaray'a transfer olduğum için mutluyum. Galatasaray'ı ikinci ailem gibi görüyorum" diye konuştu.



ONYEKURU: Tekrardan evime dönmek inanılmaz güzel bir duygu. Taraftarımız da beni inanılmaz desteklediler. Buraya ne zaman dönsem inanılmaz mutlu ediyorum. Umarım başarılarımız devam eder. Daha önce olduğu gibi mayıs ayında yine şampiyonluk yaşarız.



YEDLIN: Galatasaray gibi büyük bir camiada mücadele edeceğim için mutlu, heyecanlı, onurlu ve gururluyum. Herkes beni inanılmaz iyi karşıladı. Kendimi evimde gibi hissediyorum. ABD'de futbol bu kadar yaygın değil ama küçük yaştan itibaren G.Saray'ı biliyordum.



GEDSON: Galatasaray gibi büyük camiada oynayacağım için mutlu ve heyecanlıyım. Bildiğim bir camia... Herkese teşekkür ediyorum. Geldiğim ilk günden beri evimde gibi hissettiriyorlar. Yakın ilgi gösteriyorlar. Umarım takımın önemli parçası olup şampiyonluk yaşarım.