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Gözleri kapalı şut çalıştı!

'ın yeni transferi Mostafa Mohamed'in kişisel antrenörü, 'ye attığı golün arka planını anlattı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 20:14 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Gözleri kapalı şut çalıştı!

Mostafa Mohamed'in attığı goller Galatasaraylılar kadar oyuncunun, kişisel antrenörü 'i de çok mutlu etti. Mostafa'nın transfer gerçekleşmeden önce yaptıkları sıkı çalışmalar sayesinde 'a çabucak adapte olduğunu belirten Jamil, "'ye attığı gol için baskıdan kaçma, kararlı bir şut göndermek için küçük bir alan açma çalışmalarını bir aydan fazla sürdürdük. Bazen antrenman sırasında şuta ezbere yapması için gözlerini kapatmak zorunda kaldık. Kaleciye bakmadan şut atacak hale getirdik" dedi.

Başta olmak üzere birçok ünlü ismin kişisel antrenörlüğünü yapan Ahmed Jamil, Süper Lige hazır gelmek için yoğun bir antrenman yüklemesi yaptığını ve performansını geliştirmek için özel fitness çalıştığını söyledi.

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