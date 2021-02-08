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’la iki galibiyet

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde 14 maçta tek galibiyet alabilen Fatih Terim, ile bu kötü gidişata son verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 20:24 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Ali Koç’la iki galibiyet

Tecrübeli hoca, Koç başkanlığında deplasmanında çıktığı son 3 Süper Lig maçının 2'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı. Terim ayrıca, 'ın başında Fenerbahçe'ye karşı derbi karnesindeki üstünlüğünü 12'ye 9'a çıkardı. Ayrıca Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'in 3 yıllık döneminde Fenerbahçe yenilgisi (2G/5B) görmedi.

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