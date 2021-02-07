Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed gündem oldu! "Messi'den 20 kat iyi"

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, sarı kırmızılı takımla çıktığı 2. maçta 2. golünü Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı attı.
Sarı kırmızılı takıma derbide galibiyeti getiren golü kaydeden Mohamed, maçın ardından ülkesi Mısır'da da çok konuşuldu.
''SALAH'TAN 3 BİN KAT, MESSI'DEN 20 KAT DAHA İYİ''
Hürriyet'in derlediği habere göre, Zamalek'in eski futbolcularından Khaled El-Ghandour, derbiyi OnSports'ta değerlendirirken ''Mostafa Mohamed kafa vuruşlarında Salah'tan 3 bin kat, Messi'den 20 kat, Mbappe'den ise 500 kat daha iyi.'' sözlerini kullandı.