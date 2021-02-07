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'ın yeni transferi gündem oldu! "'den 20 kat iyi"

'ın takımından kadrosuna kattığı , derbisinde attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu performansıyla ülke gündemine oturdu. Zamalek'in eski futbolcusu Khaled El-Ghandour yaptığı açıklamada Mostafa Mohamed'den övgüyle bahsetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 13:04 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 13:06
Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed gündem oldu! "Messi'den 20 kat iyi"

'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı , sarı kırmızılı takımla çıktığı 2. maçta 2. golünü Kadıköy'de 'ye karşı attı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed gündem oldu! "Messi'den 20 kat iyi"

Sarı kırmızılı takıma derbide galibiyeti getiren golü kaydeden Mohamed, maçın ardından ülkesi 'da da çok konuşuldu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed gündem oldu! "Messi'den 20 kat iyi"

''SALAH'TAN 3 BİN KAT, MESSI'DEN 20 KAT DAHA İYİ''
Hürriyet'in derlediği habere göre, 'in eski futbolcularından Khaled El-Ghandour, derbiyi OnSports'ta değerlendirirken '' kafa vuruşlarında Salah'tan 3 bin kat, 'den 20 kat, Mbappe'den ise 500 kat daha iyi.'' sözlerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed gündem oldu! "Messi'den 20 kat iyi"

''RONALDO İLE KIYASLAMIYORUM AMA...''
Khaled El-Ghandour, ''Mostafa hakkında söylediklerimde abartmıyorum, bu dediklerim rahatsız mı ediyor? Cristiano Ronaldo dünyanın en iyi oyuncularından birisi, Mohamed'i Ronaldo ile kıyaslamıyorum ama Mohamed'in bazı özelliklerinin Ronaldo'dan aşağı kalır yanı yok.

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed gündem oldu! "Messi'den 20 kat iyi"

'nin de kafa vuruşları zayıf. Mohamed'in kafa şutları Messi'den çok daha iyi. Ama Messi tarihin en iyi futbolcusu.'' şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed gündem oldu! "Messi'den 20 kat iyi"

''DÜNYADA BÖYLE FORVETLER ÇOK AZALDI''
Öte yandan 'ın dünyaca ünlü eski futbolcularından Mido da 'ın yeni forveti hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed gündem oldu! "Messi'den 20 kat iyi"

Mido, 'a derbi galibiyetini getiren Mohamed hakkında ''Dünya futbolunda tarzı forvetler çok azaldı. Onun gibi yetenekleri olan futbolcu sayısı çok az.'' dedi.

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