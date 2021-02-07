Galatasaray'ın yeni transferi Mostafa Mohamed gündem oldu! "Messi'den 20 kat iyi"

''RONALDO İLE KIYASLAMIYORUM AMA...''

Khaled El-Ghandour, ''Mostafa hakkında söylediklerimde abartmıyorum, bu dediklerim rahatsız mı ediyor? Cristiano Ronaldo dünyanın en iyi oyuncularından birisi, Mohamed'i Ronaldo ile kıyaslamıyorum ama Mohamed'in bazı özelliklerinin Ronaldo'dan aşağı kalır yanı yok.