Haberler Galatasaray Kral Henry

Kral Henry

maçında 2. devrede oyuna girdi. “’dan koşu var” sloganına yakışır deparları atıp Aslan’ı deplasmanda zafere uçurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:34 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Kral Henry

'de , 'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan daha yazdırdı. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda çizgi halinde oynayan rakip savunmanın arkasına sürekli 'i kaçırmaya çalıştı. Hollandalı yıldız her topa erken hareketlendiği için ilk 45 dakika yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırıp indirmesiyle geçti. Bir de akıllarda 'nın Maxim'in şutunu kurtarması kaldı.

ÇOK HIZLILAR
, ikinci devreye akıllı değişiklikler yaparak başladı. ve gibi statik oynayan iki ismi kenara alan İmparator yerlerine sürat makineleri ile Aktürkoğlu'yu koydu. Galatasaray, 'nun 2 gol, Kerem'in 1 asist yaptığı mücadelede rakibini 2-1'lik skorla malup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar puanını 42'ye yükseltti.

GELDİ, YAZDI
Henry Onyekuru, Süper Lig kariyerinde son golünü Kadıköy deplasmanında 'ye karşı kaydetmişti. Nijeryalı yıldız, imzası kurumadan çıktığı deplasmanında 2 defa ağları sarstı.

SERİ SONA ERDİ
Gaziantepspor, sahasında kimseye şans tanımıyordu. temsilcisi tam 17 maçtır evinde kaybetmiyordu. Galatasaray dün kırmızı-siyahlıların bu serisine son verdi. 2-1'lik skorla kazanarak zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı bildi.

SON DAKİKA