Kral Henry

Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan daha yazdırdı. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda çizgi halinde oynayan rakip savunmanın arkasına sürekli Ryan Babel'i kaçırmaya çalıştı. Hollandalı yıldız her topa erken hareketlendiği için ilk 45 dakika yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırıp indirmesiyle geçti. Bir de akıllarda Muslera'nın Maxim'in şutunu kurtarması kaldı.



ÇOK HIZLILAR

Fatih Terim, ikinci devreye akıllı değişiklikler yaparak başladı. Emre ve Belhanda gibi statik oynayan iki ismi kenara alan İmparator yerlerine sürat makineleri Henry Onyekuru ile Kerem Aktürkoğlu'yu koydu. Galatasaray, Onyekuru'nun 2 gol, Kerem'in 1 asist yaptığı mücadelede rakibini 2-1'lik skorla malup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar puanını 42'ye yükseltti.



GELDİ, YAZDI

Henry Onyekuru, Süper Lig kariyerinde son golünü Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'ye karşı kaydetmişti. Nijeryalı yıldız, imzası kurumadan çıktığı Gaziantep deplasmanında 2 defa ağları sarstı.



SERİ SONA ERDİ

Gaziantepspor, sahasında kimseye şans tanımıyordu. Güneydoğu temsilcisi tam 17 maçtır evinde kaybetmiyordu. Galatasaray dün kırmızı-siyahlıların bu serisine son verdi. 2-1'lik skorla kazanarak zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmayı bildi.