Haberler Galatasaray Fatih Terim mutlu olduğunu söyledi: Devamı gelecek

mutlu olduğunu söyledi: Devamı gelecek

“İyi oynadık topa sahip olduk. Pozisyon verdik ama çok pozisyona girdik. Ofsaytlara çok takıldık. Kazanmaya devam etmek zorundayız. Galibiyetlerin devamı gelecek”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 23:05 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Fatih Terim mutlu olduğunu söyledi: Devamı gelecek

Teknik Direktörü , 3 puana uzandıkları için mutlu olduğunu söyledi. İmparator, "Üst üste çok zor 2 deplasman maçından 6 puan çıkarmak çok önemliydi. Geçen hafta maçı, bugün . Zor takımlarla oynadık. İyi oynadık topa sahip olduk. Pozisyon verdik ama çok pozisyona girdik. Ofsaytlara çok takıldık. Kazanmaya devam etmek zorundayız. Devamı gelecek. Gelmek zorunda" dedi.

GELENLER GİDENLER OLACAK

Tecrübeli hoca, transfer sinyalleri de verdi. Terim, "Gelen isimler oldu. Gelecekler de olacak. Gidecekler de olabilir. Yeni bir takım kurmak istediğimi söylemiştim. bugün girdi, iki gol attı. Umarım bir an evvel yüzde 100 hazır olur ve bize daha çok katkı sağlar. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. 'i de oyuna soktum. Hazır gelmişti. Daha da oynayacak. Her futbolcuma ihtiyacım var. Önümüzde uzun bir maraton var. Hem ligi hem kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

BAYRAM PENALTI YAPTIRDI

Aslan'da 'ın yerine 73. dakikada oyuna giren uzatmalarda penaltı yaptırdı. 90+6'da 'e havadayken müdahale eden penaltıya sebep oldu. golü attı.

SARACCHİ İPTEN ALDI

Maçın 77. dakikasında çok tehlikeli geldi. Sol kanattan yapılan orta kaleci Muslera'yı geçtikten sonra ağlarla buluşacaktı ancak izin vermedi. Aslan'ı ipten aldı.

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