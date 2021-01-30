Fatih Terim mutlu olduğunu söyledi: Devamı gelecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3 puana uzandıkları için mutlu olduğunu söyledi. İmparator, "Üst üste çok zor 2 deplasman maçından 6 puan çıkarmak çok önemliydi. Geçen hafta Yeni Malatya maçı, bugün Gaziantep. Zor takımlarla oynadık. İyi oynadık topa sahip olduk. Pozisyon verdik ama çok pozisyona girdik. Ofsaytlara çok takıldık. Kazanmaya devam etmek zorundayız. Devamı gelecek. Gelmek zorunda" dedi.

GELENLER GİDENLER OLACAK

Tecrübeli hoca, transfer sinyalleri de verdi. Terim, "Gelen isimler oldu. Gelecekler de olacak. Gidecekler de olabilir. Yeni bir takım kurmak istediğimi söylemiştim. Onyekuru bugün girdi, iki gol attı. Umarım bir an evvel yüzde 100 hazır olur ve bize daha çok katkı sağlar. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Halil'i de oyuna soktum. Hazır gelmişti. Daha da oynayacak. Her futbolcuma ihtiyacım var. Önümüzde uzun bir maraton var. Hem ligi hem kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

BAYRAM PENALTI YAPTIRDI

Aslan'da Arda Turan'ın yerine 73. dakikada oyuna giren Ömer Bayram uzatmalarda penaltı yaptırdı. 90+6'da Enver Cenk Şahin'e havadayken müdahale eden Ömer penaltıya sebep oldu. Maxim golü attı.

SARACCHİ İPTEN ALDI

Maçın 77. dakikasında Gaziantep FK çok tehlikeli geldi. Sol kanattan yapılan orta kaleci Muslera'yı geçtikten sonra ağlarla buluşacaktı ancak Marcelo Saracchi izin vermedi. Uruguaylı Aslan'ı ipten aldı.