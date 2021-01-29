Haberler Galatasaray Fatih Terim'den Onyekuru açıklaması: Şans vermeyi düşünüyorum

'den Onyekuru açıklaması: Şans vermeyi düşünüyorum

'in 22. hatasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan , " uzun süredir oynamıyor, kendi tuttuğu antrenör ile çalıştığını ifade etti ama maç kondisyonu çok başka bir şey. Fiziksel olarak hazır mı bakacağız. Maç içerisinde şans vermeyi düşünüyorum." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 18:35 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 18:50
Fatih Terim'den Onyekuru açıklaması: Şans vermeyi düşünüyorum

Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Gaziantep FK bulunduğu konum itibariyle önemli bir ekip, kendi sahalarında puan alıyorlar. Herkes için önemli bir rakip. Geçen hafta deplasmanda kazanan bir takımımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz.

uzun süredir oynamıyor, kendi tuttuğu antrenör ile çalıştığını ifade etti ama maç kondisyonu çok başka bir şey. Fiziksel olarak hazır mı bakacağız. Maç içerisinde şans vermeyi düşünüyorum.

Fizik olarak hafif bir oyuncu olduğu için daha çabuk aramıza katılacaktır. Yarım saat dediler, mecbur kalırsak 45 dakika şans verebiliriz.

Halil zaten aşağı yukarı hazırdı diyebilirim. Onu da gerekirse oynatmayı düşünüyorum.

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