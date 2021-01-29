Fatih Terim'den Onyekuru açıklaması: Şans vermeyi düşünüyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Gaziantep FK bulunduğu konum itibariyle önemli bir ekip, kendi sahalarında puan alıyorlar. Herkes için önemli bir rakip. Geçen hafta deplasmanda kazanan bir takımımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz.

Henry Onyekuru uzun süredir oynamıyor, kendi tuttuğu antrenör ile çalıştığını ifade etti ama maç kondisyonu çok başka bir şey. Fiziksel olarak hazır mı bakacağız. Maç içerisinde şans vermeyi düşünüyorum.

Fizik olarak hafif bir oyuncu olduğu için daha çabuk aramıza katılacaktır. Yarım saat dediler, mecbur kalırsak 45 dakika şans verebiliriz.

Halil zaten aşağı yukarı hazırdı diyebilirim. Onu da gerekirse oynatmayı düşünüyorum.