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Mostafa transferi için resmi açıklama! 'e ret ve ...

'da son dakika transfer haberi... sarı kırmızılıların Mısır kulübü  'ten kadrosuna katmaya hazırlandığı Mostafa ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Zamalek Kulübü basın sözcüsü, yaptığı konuşmada oyuncularını neden St Etienne'e vermediklerini açıkladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:44 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 15:45
Mostafa Mohamed transferi için resmi açıklama! St. Etienne'e ret ve Galatasaray...

'ın kulübünden kadrosuna katmaya hazırlandığı Mostafa konusunda Mısır kulübünden flaş bir açıklama geldi.

Zamalek Basın Sözcüsü Issam Salem, yaptığı konuşmada oyuncularını Fransız kulübü 'e neden vermediklerini açıkladı.


"TRANSFERDEN KOMİSYON ALIYOR" İDDİASI
Salem, konuşmasında, "St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu. Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti. Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed'i St. Etienne'e vermeme kararı aldık." dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ TRANSFERİ AÇIKLADI!
Öte yandan Fransız gazeteci Manu Lonjon, sosyal medya paylaşımında Galatasaray ve Zamalek kulüplerinin anlaşmaya vardığını duyurdu.

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