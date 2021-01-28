Mostafa Mohamed transferi için resmi açıklama! St. Etienne'e ret ve Galatasaray...

Galatasaray'ın Zamalek kulübünden kadrosuna katmaya hazırlandığı Mostafa Mohamed konusunda Mısır kulübünden flaş bir açıklama geldi.



Zamalek Basın Sözcüsü Issam Salem, yaptığı konuşmada oyuncularını Fransız kulübü St. Etienne'e neden vermediklerini açıkladı.



"TRANSFERDEN KOMİSYON ALIYOR" İDDİASI

Salem, konuşmasında, "St. Etienne ile görüşmeler iyi gidiyordu. Ancak Fransız kulübü 3 yönetim kurulu üyemizin transferden komisyon istediğini iddia etti. Biz de bunun üzerine toplantı yaptık ve kesinlikle Muhammed'i St. Etienne'e vermeme kararı aldık." dedi.



DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ TRANSFERİ AÇIKLADI!

Öte yandan Fransız gazeteci Manu Lonjon, sosyal medya paylaşımında Galatasaray ve Zamalek kulüplerinin anlaşmaya vardığını duyurdu.