Galatasaray’ın zirve fobisi

Sezona hızlı bir giriş yapan Galatasaray ilk yarıda istikrarsız bir grafik çizdi. Bir haftayı bay geçen Cimbom, oynadığı 20 karşılaşmanın 12'sini kazanırken, 3'ünde berabere kalıp, 5'inde yenildi. 2 ve 15. Haftalarda liderliği ele geçirse de korumayı başaramadı. Evinde 21, deplasmanda 18 puan toplayan Galatasaray ligin ilk yarısında 41 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 17 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 30 futbolcu görev alırken, bu futbolculardan 7'si ilk 11'de sahaya çıkma şansı bulamadı.