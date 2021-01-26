Bu sezon ligdeki 3. golünü kaydeden tecrübeli futbolcu ayrıca 1-0 biten Ankaragücü maçında da takımının tek golünü atan isim olmuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında da galibiyet golünde asist yapmıştı. Yeni Malatya karşılaşması Hollandalı yıldızın bu sezon damga vurduğu üçüncü mücadele oldu.
Sarı kafa işbaşında
Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda santrforda görev yapan Ryan Babel, Yeni Malatyaspor'a ceza sahası dışından müthiş bir gol attı ve galibiyeti takımına getirdi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50