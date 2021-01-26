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Sarı kafa işbaşında

ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda santrforda görev yapan , 'a ceza sahası dışından müthiş bir gol attı ve galibiyeti takımına getirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Sarı kafa işbaşında

Bu sezon ligdeki 3. golünü kaydeden tecrübeli futbolcu ayrıca 1-0 biten maçında da takımının tek golünü atan isim olmuş, deplasmanında da galibiyet golünde asist yapmıştı. karşılaşması Hollandalı yıldızın bu sezon damga vurduğu üçüncü mücadele oldu.

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