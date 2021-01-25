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'dan Feghouli açıklaması!

'in 21. haftasında oynanan maçında sakatlanan ve yerini 'a bırakan Feghouli'nin durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar resmi internet sitesinden Cezayirli yıldız ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:06
Galatasaray'dan Feghouli açıklaması!

, 'in 22'nci haftasında cuma günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Bu arada, maçında adalesinde kasılma hisseden Feghouli'nin durumunun yarın netlik kazanacağı belirtildi.

'ndeki antrenmanda, dün akşam Yeni Malatyaspor ile oynanan lig müsabakasında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde duruldu. Son bölümde interval koşular yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Sarı-kırmızılılarda, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma hisseden 'nin durumu, yarın yapılacak ileri tetkiklerinin ardından netlik kazanacak. ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti. ve , tedavilerinin ardından ağırlıksız ortam düz koşularına başladı.
Galatasaray, maçının hazırlıklarına Çarşamba günü devam edecek.

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