Sergen Yalçın istemişti Fatih Terim kapıyor!

Santrfor transfer için düğmeye basan Galatasaray'da çalışmalar tam gaz devam ediyor. Forvet transferinde Mısırlı Mustafa Muhammed'den olumlu yanıt alamayan Aslan gözünü Hollanda'ya çevirdi. Cimbom'un hedefindeki isim Feyenoord'dan Nicolai Jörgensen oldu. Ajansspor'un haberine göre Terim, kurmaylarına geçen hafta Ajax - Feyenoord maçında Danimarkalı golcüyü izlettirdi.

SAKATLIK GEÇMİŞİ İNCELENİYOR

2020 yılında oyuncu kasık sakatlığı nedeniyle 45 gün sahalardan uzak kaldı. Sarı kırmızılı takımın teknik ekibi oyuncunun sakatlık geçmişini yakından inceliyor.

30 yaşındaki Danimarkalı 1.90'lık forvet bu sezon Feyenoord'da 15 maçta oynadı ve 2 gol attı. Haziran 2022'ye kadar Hollanda ekibiyle sözleşmesi devam eden Nicolai Jörgensen'in piyasa değeri 2 milyon Euro.

SERGEN YALÇIN DA İSTEMİŞTİ!

Jörgensen, sezon başında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ve Sergen Yalçın transfere onay vermişti. Ancak daha sonra siyah-beyazlılar Aboubakar'ı kadroya katmıştı.