Halil & Onyekuru tamam!

Galatasaray renklerine kattığı Halil Dervişoğlu'na kavuştu. 21 yaşındaki forvet dün İstanbul'a geldi. İngiltere'nin Brentford takımından 6 aylığına kiralanan gurbetçi golcü ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Akşam saatlerinde bir KAP açıklaması da Henry Onyekuru için geldi. Yıldız isim için Monaco ile görüşmelere başlandığı bildirildi. Bir kez daha kiralanan Henry Onyekuru dün gece tarifeli uçakla yola çıktı ve yolculuğa başladığını sosyal medya takipçilerine bir fotoğrafla duyurdu. İki futbolcu bugün sağlık kontrollerine girdikten sonra resmi imzayı atacak. Başkan Mustafa Cengiz ile imza töreni ve fotoğraf çekimlerine katılacak genç yıldızlar, yarın arkadaşlarına katılacak. Ümit Milli Takım'da boy gösteren Halil, 9 Ekim 2020'de Galatasaray ile yapılan hazırlık maçında Fatih Terim'in gözüne girdi. Genç golcü böylelikle kadroya katıldı. Aslan'a ilk olarak 2018'de Everton'dan kiralanan Nijeryalı yıldız ise 2019'da Monaco'ya 13.5 milyon euro'ya satıldı. İlk senesinde isteneni veremeyince Ocak 2020'de Aslan'a kiralık gelmişti.

İKİ TAKIMDA 12 MAÇA ÇIKTI

Halil Dervişoğlu, sezona Championship ekibi Brentford'da başladı. Ekim 2020'de Hollanda takımı Twente'ye kiralandı. Ocak ayında İngiltere'ye geri dönen 21 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a doğum yeri olan Hollanda'dan geldi. Hollanda'da bu sezon 10, İngiltere'de 2 maça çıkan Halil; 1 gol, 1 asistle oynadı.

GALATASARAY'DA 56 MAÇ 17 GOL

Üçüncü kez Galatasaray'a katılan Henry Onyekuru, sarı-kırmızılılarda 56 maçta boy gösterdi. 17 kez fileleri sarsıp, 8 asist yapan Nijeryalı yıldız, ilk senesinde kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynadı. Geçen sezon ise devre arasında geldikten sonra lig bitmeden Monaco'ya dönmek zorunda kalmıştı. Monaco'da bu sezon 4 maça çıkan 23'lük yıldız 1 asist yaptı.