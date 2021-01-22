Muslera tarihe geçti

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, üst üste 10 sezon aynı takımın formasıyla Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı oyuncu oldu. Uruguaylı kaleci görev aldığı Süper Lig karşılaşmalarının yüzde 59'unu kazanan Galatasaray, Uruguaylı eldivenin oynayamadığı maçların sadece yüzde 45'inden galip ayrılabildi. Denizli maçından sonra "Gece heyecandan uyuyamadım. Sanki ilk maçıma çıkacak gibiydim" diye konuştu. Muslera, Denizli karşısında yaptığı kurtarışlarla formundan bir şey kaybetmediğini gösterdi.