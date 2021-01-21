Yukarıları severiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-1'lik Denizli galibiyetinin ardından oyuncularını kutladı. Usta teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "2-3 tane korner atışlarıyla ilgili çalışmamız var. O ana kadar ikisini direkt olarak kullanmıştık ama öbürünü kullanmadık. 2-0 olunca onda ısrar ettim. Rakipten gelse de doğru yapınca sonuç geliyor. Çok çalıştığımız bir taktikti. "Zaten, uzun yıllar çok goller atan bizler bu yıl maalesef duran toplardan sıkıntımız var. Onun adına da biraz sevindim. Birçok şeyle boğuşan Denizlispor'un farklı mağlubiyeti için teknik analiz yapacak değilim, onların da işi kolay değil."



G.SARAY ARDA'YI KAZANDI

"Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golün Sekidika'ya nasip olması da beni ayrıca sevindirdi. Golle beraber moral bulacağını ve büyük bir adım attığını düşünüyorum. Galatasaray, yukarıları sever ve oralara bakar. Arda'nın Muslera'ya yaptığı jest beni çok mutlu etti. Kaptanlığı verdi. Gerek saha içinde gerek saha dışında müthiş bir Arda izliyorum, çok da seviniyorum. Galatasaray kendi evladını kazandı. Arda ileride Galatasaray'da başka görevleri de çok rahat şekilde yapacak."



TERİM İLE 802 PUAN

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Süper Lig'de 380. maça çıktı. İmparator, görev süresi boyunca tüm rakiplerinden daha fazla puan topladı. Terim'li Aslan; 238 galibiyet, 88 beraberlik ve 54 mağlubiyet aldı. 798 gol atarken, 357 gol yedi. 802 puan toplayıp, rakipleri solladı.



TT STADI'NDA 500. GOL JESSE'DEN

Aslan'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk ile Nijeryalı futbolcusu Jesse Sekidika bu sezon ilk golünü attı. Cimbom'a 9 Ocak 2020'de katılan Sekidika sarı-kırmızılı formayla ilk kez fileleri havalandırdıktan sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Jesse, Türk Telekom Stadı'nda Aslan'ın 500. golünü kaydetti.