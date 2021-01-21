Aşıklar kavuştu

Galatasaray'ın tartışmasız en çok sevilen oyuncusu Fernando Muslera tam 220 gün sonra sahalara geri döndü. Uruguaylı eldiven geçen sezon 14 Haziran 2020'de oynanan Çaykur Rizespor maçında sağ bacak tibia ve fibula kemiğini kırmıştı. O günden bu yana resmi bir maça çıkmayan Muslera tam 30 müsabaka kaçırdı. Neredeyse kayıp bir sezonun ardından fırtına gibi dönen Muslera yine çok zor bir kurtarış yaparak kalitesini hatırlattı. Denizli maçının ilk yarısında Recep Niyaz'ın yüzde 100'lük golünü kurtaran Muslera sahaya kaptan olarak çıktı. Arda Turan'ın jestiyle maça kaptanlık pazubandıyla çıkan 34 yaşındaki eldiven, Galatasaray kariyerindeki 362. müsakabada görev yaptı.



MUSLERA: 16 YAŞINDA GİBİYDİM

Muslera maç sonu, "Çok zor bir 7 ay geçirdim. Sakatlık süreci ve annemi kaybetmem... Herkes benim yanımdaydı. Dün gece hiç uyuyamadım. Sanki 15-16 yaşında, ilk defa profesyonel maça çıkıyormuş gibi heyecanlıydım" dedi.