Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte masadaki teklif

Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

13 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Mustafa Cengiz'in birkaç gün içinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile 2. kez masaya oturması bekleniyor. Gümüşdağ ilk görüşmede 13 milyon Euro talep etmişti.