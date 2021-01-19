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'dan 2. harekatı! İşte masadaki teklif

'in 19. haftasında deplasmanda 'a 2-0'lık skorla mağlup olan bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. 'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar ile tekrar görüşme kararı aldı. İşte Cimbom'un turuncu lacivertlilere sunacağı teklif...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 00:43 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 08:50
Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte masadaki teklif

Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte masadaki teklif

13 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Mustafa Cengiz'in birkaç gün içinde Başkanı Göksel Gümüşdağ ile 2. kez masaya oturması bekleniyor. Gümüşdağ ilk görüşmede 13 milyon Euro talep etmişti.

Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte masadaki teklif

ÖNCE 6 AYLIĞINA KİRALAMA

Alınan bilgilere göre 'ın yeni teklifi, İrfan Can'ı sezon sonuna kadar kiralama, sezon sonunda 7 milyon Euro'luk zorunlu opsiyon ve sonraki satıştan yüzde 50 pay olacak.

Galatasaray'dan 2. İrfan Can Kahveci harekatı! İşte masadaki teklif

NASIL BİR YANIT VERECEK?

Gümüşdağ'ın bu teklif ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Ancak İrfan Can'ın 'a gitme konusundaki isteğinin 'in pazarlıktaki elini zayıflatabileceği ifade ediliyor. (Takvim)

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