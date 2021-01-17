Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası Fatih Terim'den Mbaye Diagne itirafı!

Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç sonrası konuştu. Mücadeleyi değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, Montero'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Mbaye Diagne'ye gösterilen kartın doğru olduğunu ifade etti.



İşte o açıklamalar...



Fatih Terim: 10 kişi kalmak, hele hele böyle ağır bir sahada 58'de yaklaşık 40 dakika 10 kişi kalmak hiç kolay değil, hiç kolay değil. Rakibiniz Beşiktaş. Ciddi ve güçlü bir rakip. Derbilerde eksik kalmak bir teknik adamın hiç istemeyeceği bir şey.

Marcao'nun geri pası hariç ciddi bir şey yaşamamıştık. Defansif manada tedbirler veya düşüncelerimiz yerli yerine oturdu. Ön alanda başarılı değildik. Bazı pozisyonlarda ya geciktik, ya vuramadık, ya doğru seçim yapamadık.

"KIRMIZI KARTA İTİRAZ EDECEK BİR ŞEY YOK"

"İkinci yarı tam hamle zamanı aşağı yukarı, değiştiriyordum oyuncuları. Diagne'nin kırmızı kartı akılda olan bir şey değil. Kırmızı kart, hiç itiraz yok. Kafayla gideceği yere ayakla giderse böyle oluyor. Hiç profesyonelce değil."

ÜZÜCÜ OLAN ŞEY...

"Rakibi tebrik ediyoruz. Üzücü olan başka bir şey var. Oyunun en iyilerinden başında Luyindama geliyordu. O hata yaparak gol yedik. Üzüldüm. Oyunun en iyilerinden bir tanesiydi. Aboubakar ile oynamak çok kolay değil. Luyindama çok başarılıydı ama maalesef gollerdeki hataları da affedilecek cinsten değildi."