Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi Levent Şahin'den Babel açıklaması!

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, açıklamalarda bulundu.



İşte Levent Şahin'in açıklamaları:



En sıkışık olduğumuz 1 aylık sürece en sıkıntılı şekilde giriyoruz. Bugün sahada eksikleri hissetirmeyecek bir oyuncu grubu olacak. Aramıza dönecekleri beklerken eksilenler oldu.

Bugün ne olursa olsun biz Galatasaray'ız! Galatasaray için mücadele ediyoruz.

BABEL KADRODA YOKTU



Babel normalde kadroda yoktu, antrenman eksiği vardı. Kendisi gelip bugün takımla olmak istedi. Görev verilirse elinden geleni yapacaktır muhakkak.