Haberler Galatasaray Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi Levent Şahin'den Babel açıklaması!

- Galatasaray maçı öncesi Levent Şahin'den Babel açıklaması!

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda 'a konuk olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, açıklamalarda bulundu. Şahin,"Babel normalde kadroda yoktu, antrenman eksiği vardı. Kendisi gelip bugün takımla olmak istedi. Görev verilirse elinden geleni yapacaktır muhakkak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 19:06 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 19:13
Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi Levent Şahin'den Babel açıklaması!

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda 'a konuk olan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, açıklamalarda bulundu.

İşte Levent Şahin'in açıklamaları:

En sıkışık olduğumuz 1 aylık sürece en sıkıntılı şekilde giriyoruz. Bugün sahada eksikleri hissetirmeyecek bir oyuncu grubu olacak. Aramıza dönecekleri beklerken eksilenler oldu.

Bugün ne olursa olsun biz Galatasaray'ız! Galatasaray için mücadele ediyoruz.

BABEL KADRODA YOKTU

Babel normalde kadroda yoktu, antrenman eksiği vardı. Kendisi gelip bugün takımla olmak istedi. Görev verilirse elinden geleni yapacaktır muhakkak.

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