Yeni golcü Oğulcan

Diagne ve Falcao'nun yokluğunda forvette görev yapan Oğulcan Çağlayan bu fırsatı kaçırmadı. Ömer Bayram'ın pasında alkışlanacak bir gol attı. Galatasaray forması altında ligdeki ilk golünü atan genç yıldız, ayrıca Arda'nın golü öncesi Emre Kılınç'a klas bir topuk pası verdi.

MAYISLAR BİZİM

Oğulcan attığı golün ardından karışık duygular yaşadı. Golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen sarıkırmızılı futbolcu büyük üzüntü yaşarken ardından gelen VAR düzeltmesine çılgınlar gibi sevindi. Oğulcan maç sonrası, "Her mayıs ayında olduğu gibi yine şampiyon olacağız" dedi.