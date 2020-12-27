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Yeni golcü Oğulcan

Diagne ve Falcao'nun yokluğunda forvette görev yapan bu fırsatı kaçırmadı. 'ın pasında alkışlanacak bir gol attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:18 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 06:50
Yeni golcü Oğulcan

Diagne ve Falcao'nun yokluğunda forvette görev yapan bu fırsatı kaçırmadı. 'ın pasında alkışlanacak bir gol attı. forması altında ligdeki ilk golünü atan genç yıldız, ayrıca Arda'nın golü öncesi Emre Kılınç'a klas bir topuk pası verdi.

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Oğulcan attığı golün ardından karışık duygular yaşadı. Golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilen sarıkırmızılı futbolcu büyük üzüntü yaşarken ardından gelen VAR düzeltmesine çılgınlar gibi sevindi. Oğulcan maç sonrası, "Her mayıs ayında olduğu gibi yine şampiyon olacağız" dedi.

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