İrfan Can Kahveci'den Oğulcan Çağlayan'ın paylaşımına dikkat çeken yorum!

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.
Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan kaydetti. Karşılaşma sonrası, attığı golesevinirken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Oğulcan Çağlayan'a sürpriz bir yorum geldi.
Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci, paylaşımın altına "Zlatan'ım benim be. Maşallah" yorumunu yaptı.