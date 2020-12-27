Haberler Galatasaray İrfan Can Kahveci'den Oğulcan Çağlayan'ın paylaşımına dikkat çeken yorum!

'den 'ın paylaşımına dikkat çeken yorum!

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın 'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atan bu sevincini hesabından da paylaştı. Genç oyuncuya, Başakşehirli 'den de dikkat çeken bir yorum geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 09:14
İrfan Can Kahveci'den Oğulcan Çağlayan'ın paylaşımına dikkat çeken yorum!

, 'in 15. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği 'u 2-0 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri ve kaydetti. Karşılaşma sonrası, attığı golesevinirken çekilen fotoğrafını hesabı üzerinden paylaşan Oğulcan Çağlayan'a sürpriz bir yorum geldi.

forması giyen milli futbolcu , paylaşımın altına "Zlatan'ım benim be. Maşallah" yorumunu yaptı.


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