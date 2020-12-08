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'da imzaya kaldı! Mısır'ın yeni Salah'ı geliyor

'da son dakika haberi... Sarı kırmzılılar ocak ayında kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam ederken, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde genç ve gelecek vadeden isimlerle görüşmelere başladı. Mısır basınında yer alan bilgilere göre Aslan, "Geleceğin Salah'ı" olarak ülkesinde lanse edilen o golcü ile anlaşmaya vardı ve ara transfer sezonunda resmi imzayı attıracak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 17:31 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 17:47
Galatasaray'da transfer imzaya kaldı! Mısır'ın yeni Salah'ı geliyor

Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan , bir yandan elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, bir yandan da yapılacak takviyeler için düğmeye basmış durumda.

Galatasaray'da transfer imzaya kaldı! Mısır'ın yeni Salah'ı geliyor

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cimbom, bu bağlamda genç ve gelecek vadeden isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'da transfer imzaya kaldı! Mısır'ın yeni Salah'ı geliyor

Mısır basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, ülkesinde "Geleceğin Mohamed Salah'ı" olarak lanse edilen o golcü ile prensipte anlaştı ve iş artık imzaya kaldı.

Galatasaray'da transfer imzaya kaldı! Mısır'ın yeni Salah'ı geliyor

MOSTAFA MOHAMED GELİYOR
Şu anda Mısır kulübü Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohammed hakkında konuşan kulübe yakın bir kaynak, oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğunu belirtti.

Galatasaray'da transfer imzaya kaldı! Mısır'ın yeni Salah'ı geliyor

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mohamed, Avrupa'ya olmak istiyor ve önceliği de belli oldu.

Galatasaray'da transfer imzaya kaldı! Mısır'ın yeni Salah'ı geliyor

"G.SARAY İLE ANLAŞTI" İDDİASI
Öte yandan Mohamed'in, Zamalek ile ipleri koparmasıyla beraber Avrupa'ya adım atacağı kulüp de belli oldu...

Galatasaray'da transfer imzaya kaldı! Mısır'ın yeni Salah'ı geliyor

Buna göre Mohamed, ile prensipte anlaşmaya vardı ve ocak ayında kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Galatasaray'da transfer imzaya kaldı! Mısır'ın yeni Salah'ı geliyor

23 yaşındaki golcü futbolcu, şimdiye dek kariyeri boyunda 118 müsabakada rol alırken 39 gol üretti ve 18 asist yaptı.

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