Galatasaray'da transfer imzaya kaldı! Mısır'ın yeni Salah'ı geliyor

Son olarak Süper Lig'in 10. haftasında evinde Hatayspor'u ağırlayan ve mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, bir yandan elindeki yüksek maaş alan isimlerle yollarını ayırmayı planlarken, bir yandan da yapılacak takviyeler için düğmeye basmış durumda.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cimbom, bu bağlamda genç ve gelecek vadeden isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Mısır basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, ülkesinde "Geleceğin Mohamed Salah'ı" olarak lanse edilen o golcü ile prensipte anlaştı ve iş artık imzaya kaldı.

MOSTAFA MOHAMED GELİYOR

Şu anda Mısır kulübü Zamalek'te forma giyen Mostafa Mohammed hakkında konuşan kulübe yakın bir kaynak, oyuncunun ayrılmayı kafasına koyduğunu belirtti.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mohamed, Avrupa'ya transfer olmak istiyor ve önceliği de belli oldu.

"G.SARAY İLE ANLAŞTI" İDDİASI

Öte yandan Mohamed'in, Zamalek ile ipleri koparmasıyla beraber Avrupa'ya adım atacağı kulüp de belli oldu...

Buna göre Mohamed, Galatasaray ile prensipte anlaşmaya vardı ve ocak ayında kendisini sarı kırmızılı kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imzayı atacak.