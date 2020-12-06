Galatasaray yeniden lige ağırlığını koydu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak daha sonra kısa süreli bir türbülansa giren sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor maçıyla çıkışını sürdürdü. Cimbom, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı. Maça hızlı başlayan Aslan, rakibini sağlı sollu ataklarla sıkıştırırken aradığı gole 32. dakikada ulaştı. Feghouli'nin ortasını son haftaların formda ismi Mbaye Diagne ağlara yolladı: 1-0. Hatay ilk yarının son dakikalarında rakibini sıkıştırsa da Selim son vuruşu yapamadı.



HAFTAYA BAY GEÇİYOR

Ligde 12. haftayı bay geçecek olan sarı-kırmızılılar 13. haftada da ise Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Bu maç öncesinde Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda evinde Darıca Gençlerbirliği ile oynayacak. Atakaş Hatayspor ise gelecek hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.