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Toptancı

Sarı-kırmızılı ekip, Diagne, Pablo (k.k) ve Kerem’in golleriyle çıkışını sürdürdü. Son 6 maçta hanesine 16 puan yazdıran Cimbom lider Alanya ile puanını eşitledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:19 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 06:50
Toptancı

yeniden lige ağırlığını koydu. Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak daha sonra kısa süreli bir türbülansa giren sarı-kırmızılı ekip, maçıyla çıkışını sürdürdü. Cimbom, Spor Kompleksi 'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı. Maça hızlı başlayan Aslan, rakibini sağlı sollu ataklarla sıkıştırırken aradığı gole 32. dakikada ulaştı. Feghouli'nin ortasını son haftaların formda ismi Mbaye Diagne ağlara yolladı: 1-0. Hatay ilk yarının son dakikalarında rakibini sıkıştırsa da Selim son vuruşu yapamadı.

HAFTAYA BAY GEÇİYOR
Ligde 12. haftayı bay geçecek olan sarı-kırmızılılar 13. haftada da ise 'e konuk olacak. Bu maç öncesinde 5. Turu'nda evinde ile oynayacak. Atakaş Hatayspor ise gelecek hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

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