Haberler Galatasaray Florin Andone’ye teklif var

Florin Andone’ye teklif var

Geçen sezon deplasmanında sakatlanarak sezonu kapatan Andone, Brighton'da da sakatlığı geçmediği için henüz maça çıkamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 23:44 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Florin Andone’ye teklif var

Geçen sezon deplasmanında sakatlanarak sezonu kapatan Andone, Brighton'da da sakatlığı geçmediği için henüz maça çıkamadı. İngilizler, Rumen oyuncuyla, Ocak ayında yollarını ayırmaya hazırlanırken golcü futbolcuya 'den teklif olduğu iddia edildi. Yerel Worthing Herald gazetesi, Süper Lig'den gelen teklifin daha az tanınmış bir Türk takımından olduğunu iddia etti.

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