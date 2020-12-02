Florin Andone’ye teklif var

Geçen sezon Rize deplasmanında sakatlanarak sezonu kapatan Andone, Brighton'da da sakatlığı geçmediği için henüz maça çıkamadı. İngilizler, Rumen oyuncuyla, Ocak ayında yollarını ayırmaya hazırlanırken golcü futbolcuya Süper Lig'den teklif olduğu iddia edildi. Yerel Worthing Herald gazetesi, Süper Lig'den gelen teklifin daha az tanınmış bir Türk takımından olduğunu iddia etti.