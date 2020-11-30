Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadro kararı! O isimler kulübeye

Teknik Direktörü 'den kadro kararı! O isimler kulübeye

Son dakika haberleri... Ligde 'u deplasmanda mağlup ederek moral bulan Galatasaray'da bazı isimlerin yükselen form grafiği dikkat çekiyor. Teknik direktör 'in de Hatayspor maçı için kadro kararını verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 08:10
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadro kararı! O isimler kulübeye

Süper Lig'in 10. haftasında , deplasmanda karşılaştığı 'u farklı geçerek önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadro kararı! O isimler kulübeye

Maç sonrası futbolcularına övgüler yağdıran teknik direktör , Hatayspor'la iç sahada oynayacakları maç için kararını verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadro kararı! O isimler kulübeye

Takvim'de yer alan habere göre deneyimli teknik adam, bu hafta eksik oyuncular takımda dönecek olsa da kazanan 11'i bozmama kararı aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadro kararı! O isimler kulübeye

Sakatlığı bulunan Luyindama, Saracchi ve Falcao'nun yanı sıra corona virüsü testleri pozitif çıkan Arda, Babel, Okan ve Belhanda'nın kısa sürede idmanlara başlaması bekleniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadro kararı! O isimler kulübeye

'in bu isimleri, hafta sonu oynanacak Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de başlatmayı düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne'nin son haftalarda gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadro kararı! O isimler kulübeye

Geçtiğimiz sezon deplasmanda bekleneni veremeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon ligde topladığı 20 puanın 12'sini deplasmanda aldı. Aslan, dış sahada 4 galibiyet 1 yenilgi alırken rakip ağlara 10 gol attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadro kararı! O isimler kulübeye

Bu arada 'da, bu sezon bir başka dikkat çekici performansı Taylan Antalyalı sergiliyor. Bu sezon oynanan 13 resmi maçın hepsine ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu takımda da en çok süre alan isim konumunda.

BİZE ULAŞIN