Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den kadro kararı! O isimler kulübeye

Takvim'de yer alan habere göre deneyimli teknik adam, bu hafta eksik oyuncular takımda dönecek olsa da kazanan 11'i bozmama kararı aldı.

Fatih Terim 'in bu isimleri, hafta sonu oynanacak Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de başlatmayı düşünmediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının Emre Taşdemir, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne'nin son haftalarda gösterdiği performanstan oldukça memnun olduğu ifade ediliyor.

Bu arada Galatasaray'da, bu sezon bir başka dikkat çekici performansı Taylan Antalyalı sergiliyor. Bu sezon oynanan 13 resmi maçın hepsine ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu takımda da en çok süre alan isim konumunda.