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dünya devlerini solladı! Dikkat çeken istatistikler | Son dakika haberleri

'in 10. haftasında elde ettiği 4-0'lık galibiyetiyle ezeli rakibi 'yi sıralamada geride bırakan , son iki haftada yakaladığı istatistiklerle Avrupa devleriyle yarışır hale geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:48
Galatasaray dünya devlerini solladı! Dikkat çeken istatistikler | Son dakika haberleri

Fatih Terim 4-0'lık Rizespor galibiyeti sonrasında, "Dünyadaki elit takımların ofansif futbol modelini sahaya yansıtan bir vardı" açıklaması yaptı.

Galatasaray dünya devlerini solladı! Dikkat çeken istatistikler | Son dakika haberleri

Ancak sadece Rize değil geçen hafta 1-1 sona eren Kayserispor maçının istatistikleri de göz önüne alındığı sarı-kırmızılılar, Terim'in ve camianın beklentilerini fazlasıyla karşıladı.

Galatasaray dünya devlerini solladı! Dikkat çeken istatistikler | Son dakika haberleri

Avrupa'nın önde gelen takımları ile 'ın rakamları:

Galatasaray dünya devlerini solladı! Dikkat çeken istatistikler | Son dakika haberleri

Son 2 maçta 24 şut ortalaması. Avrupa'nın en iyisi 19 şutla Napoli.

Galatasaray dünya devlerini solladı! Dikkat çeken istatistikler | Son dakika haberleri

Son 2 maçta yüzde 62 topla oynama. Avrupa'nın en iyisi Dortmund yüzde 60.7

Galatasaray dünya devlerini solladı! Dikkat çeken istatistikler | Son dakika haberleri

Son 2 maçta pas ortalaması 590. 'ten 10 pas az, 'den 4 pas fazla.

Galatasaray dünya devlerini solladı! Dikkat çeken istatistikler | Son dakika haberleri

Son 2 maçta 18.5 ortalama ile adam geçildi. Avrupa'nın en iyisi (15.3) Fulham.

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