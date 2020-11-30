Galatasaray dünya devlerini solladı! Dikkat çeken istatistikler | Son dakika haberleri

Fatih Terim 4-0'lık Rizespor galibiyeti sonrasında, "Dünyadaki elit takımların ofansif futbol modelini sahaya yansıtan bir Galatasaray vardı" açıklaması yaptı.

Ancak sadece Rize değil geçen hafta 1-1 sona eren Kayserispor maçının istatistikleri de göz önüne alındığı sarı-kırmızılılar, Terim'in ve camianın beklentilerini fazlasıyla karşıladı.