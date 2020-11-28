Haberler Galatasaray Yılmaz Vural için mesaj

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Türk futbolunun renkli siması 'ın ikinci defa koronavirüse yakalanması herkesi üzdü. Yılmaz Vural için bir mesaj yayımladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:22 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Yılmaz Vural için mesaj

Türk futbolunun renkli siması 'ın ikinci defa koronavirüse yakalanması herkesi üzdü. Yoğun bakımda olan Vural için da bir geçmiş olsun mesajı yayınladı. "Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

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