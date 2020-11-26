Haberler Galatasaray Stoke City Etebo için kararını verdi! Sezon sonunda...

Etebo için kararını verdi! Sezon sonunda...

'ın ekibi 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo için yeni gelişmeler yaşanıyor. 25 yaşındaki Nijeryalı golcünün Ada ekibine dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, Galatasaray'ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu. İşte Etebo için yaşanan son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 21:54
Stoke City Etebo için kararını verdi! Sezon sonunda...

Yeni sezon öncesi yalnızca hesaplarını şampiyonluk üzerine kuran 'da alınan beklenmedik sonuçlar moralleri bozmaya devam ediyor.

Stoke City Etebo için kararını verdi! Sezon sonunda...

Son hafta oynanan Süper Lig maçında evinde ağırladığı Kayserispor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar devre arası için hesaplarını şimdiden yapmaya başladı.

Stoke City Etebo için kararını verdi! Sezon sonunda...

Hareketli geçecek bir ara transfer sezonununa hazırlanan Aslan sezon öncesi kiralık oyunculara yönelmezken, kadrodaki kiralık oyuncu sayısını 2'ye düşürmüştü.

Stoke City Etebo için kararını verdi! Sezon sonunda...

Saracchi ile beraber sarı-kırmızılılarda sezonu 'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı oyuncu Etebo için de İngiltere'de yeni gelişmeler yaşanıyor...

Stoke City Etebo için kararını verdi! Sezon sonunda...

Ada'dan gelen haberlere göre, 25 yaşındaki oyuncunun kariyeri İngiltere'de daha uzun süremeyecek gibi görünüyor.

Stoke City Etebo için kararını verdi! Sezon sonunda...

Nijeryalı oyuncu, 'la bu sezon 9 maça çıkarken bunların 4'ünde ilk 11'de yer aldı.

Stoke City Etebo için kararını verdi! Sezon sonunda...

Etebo, orta saha sakatlıkları nedeniyle kendisini İngiltere'de gösteremedi.

Stoke City Etebo için kararını verdi! Sezon sonunda...

İngiliz ekibi ile 3 yıl daha kontratı bulunan oyuncu için, geri dönüş kapıları tamamen kapalı olmasa da uygun teklifler karşılığında elden çıkarılması planlanıyor.

Stoke City Etebo için kararını verdi! Sezon sonunda...

Kaynak: footballleagueworld.co.uk

BİZE ULAŞIN