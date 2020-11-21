Aslan'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk dün instagram sayfasından antrenmanda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp taraftarları ateşledi. Tecrübeli futbolcu paylaşımının altına "Konsantre 100 #calis #devam" ifadelerini düştü. Sarı-kırmızılı futbolcunun bu gönderisi Galatasaraylı taraftarlardan onbinlerce beğeni ve yorum aldı. Donk sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri.