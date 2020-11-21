Aslan'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk dün instagram sayfasından antrenmanda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp taraftarları ateşledi. Tecrübeli futbolcu paylaşımının altına "Konsantre 100 #calis #devam" ifadelerini düştü. Sarı-kırmızılı futbolcunun bu gönderisi Galatasaraylı taraftarlardan onbinlerce beğeni ve yorum aldı. Donk sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri.
‘Konsantre 100’
Aslan'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk dün instagram sayfasından antrenmanda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp taraftarları ateşledi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:16 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50