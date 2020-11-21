Haberler Galatasaray ‘Konsantre 100’

‘Konsantre 100’

'ın Hollandalı futbolcusu dün instagram sayfasından antrenmanda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp taraftarları ateşledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:16 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
‘Konsantre 100’

'ın Hollandalı futbolcusu dün instagram sayfasından antrenmanda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp taraftarları ateşledi. Tecrübeli futbolcu paylaşımının altına "Konsantre 100 #calis #devam" ifadelerini düştü. Sarı-kırmızılı futbolcunun bu gönderisi Galatasaraylı taraftarlardan onbinlerce beğeni ve yorum aldı. Donk sosyal medyayı etkin kullanan isimlerden biri.

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