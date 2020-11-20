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'nun satışıyla Avrupa'da tarihe geçildi! Juventus ve Chelsea...

'ın Kolombiyalı golcüsü , Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor... İspanyol ekibi Atletico Madrid'de forma giydiği süre zarfında sayısız başarılar elde eden Falcao'nun, eski kulübüne en çok kazandıran isimlerden biri olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 13:42 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 13:49
Radamel Falcao'nun satışıyla Avrupa'da tarihe geçildi! Juventus ve Chelsea...

'ın 2019-20 sezonunda kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı golcü , geçtiğimiz yıllarda yaptığı başarılarıyla haber olmaya devam ediyor...

Kolombiya AS gazetesi konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Atletico Madrid'in son 10 yıldaki oyuncu satışları baz alındığında en değerli 3 isimden birinin Falcao olduğunu yazdı.

JUVENTUS, CHELSEA, REAL MADIRD, LIVERPOOL GEÇİLDİ
Oyuncu satışlarında Benfica'nın son 10 yılda milyar euroluk gelir elde ettiği belirtilirken Atletico Madrid'in arkasından geldiği aktarıldı.

Bununla beraber Atletico'nun Griezmann (107 milyon euro), Radamel Falcao (51 milyon euro) ve Diego Costa (32 milyon euro) satışlarından dev gelir elde ettiği ifade edildi.

İşte o liste;

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