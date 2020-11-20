Radamel Falcao'nun satışıyla Avrupa'da tarihe geçildi! Juventus ve Chelsea...

Galatasaray'ın 2019-20 sezonunda kadrosuna dahil ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, geçtiğimiz yıllarda yaptığı başarılarıyla haber olmaya devam ediyor...

Kolombiya AS gazetesi konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Atletico Madrid'in son 10 yıldaki oyuncu satışları baz alındığında en değerli 3 isimden birinin Falcao olduğunu yazdı.



JUVENTUS, CHELSEA, REAL MADIRD, LIVERPOOL GEÇİLDİ

Oyuncu satışlarında Benfica'nın son 10 yılda milyar euroluk gelir elde ettiği belirtilirken Atletico Madrid'in arkasından geldiği aktarıldı.





Bununla beraber Atletico'nun Griezmann (107 milyon euro), Radamel Falcao (51 milyon euro) ve Diego Costa (32 milyon euro) satışlarından dev gelir elde ettiği ifade edildi.

İşte o liste;



