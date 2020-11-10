Son dakika: Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan dönemi sona erdi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından başantrenör Ertuğrul Erdoğan'la yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, deneyimli çalıştırıcının sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğiini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz A Erkek Basketbol Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere

başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

8 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET!

Galatasaray, Ertuğrul Erdoğan yönetiminde bu sezona çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Sarı-kırmızılı takım, ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilmişti.