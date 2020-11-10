Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan dönemi sona erdi

Son dakika: 'da dönemi sona erdi

Son dakika haberi: , üst üste gelen başarısız sonuçların ardından başantrenör 'la yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli çalıştırıcının sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak feshetti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 19:01 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 19:26
Son dakika: Galatasaray'da Ertuğrul Erdoğan dönemi sona erdi

, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından başantrenör 'la yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, deneyimli çalıştırıcının sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiğiini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz A Erkek Başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere
başlanmıştır. Kendisine vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Spor Kulübü

8 MAÇTA SADECE 2 GALİBİYET!

Galatasaray, Ertuğrul Erdoğan yönetiminde bu sezona çok kötü bir başlangıç yapmıştı. Sarı-kırmızılı takım, ING Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 8 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilmişti.

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