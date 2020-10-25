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Galatasaraylı formayı kaptı

'in 6'ncı haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. maçında tepki çeken ise bu maçta kalesini 'a kaptırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 09:20
Galatasaraylı Okan Kocuk formayı kaptı

'in 6'ncı haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Emre Kılınç ve Falcao'dan geldi.

OKAN KOCUK FORMAYI KAPTI

Zorlu Erzurumspor maçında kaleyi 'a emanet etti.

Aytemiz maçındaki performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan Fatihg Öztürk formasını Okan Kocuk'a kaptırdı.

25 yaşındaki kaleci Erzurumspor maçındaki performansı ile alkış topladı.

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