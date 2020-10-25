Galatasaraylı Okan Kocuk formayı kaptı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk oldu.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Emre Kılınç ve Falcao'dan geldi.
OKAN KOCUK FORMAYI KAPTI
Zorlu Erzurumspor maçında Fatih Terim kaleyi Okan Kocuk'a emanet etti.
Aytemiz Alanyaspor maçındaki performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan Fatihg Öztürk formasını Okan Kocuk'a kaptırdı.
25 yaşındaki kaleci Erzurumspor maçındaki performansı ile alkış topladı.