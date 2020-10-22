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Toplayın kendinizi

Son 3 maçta 8 puan kaybedilmesi ve sadece 1 gol atılması Terim’i kızdırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:11 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Toplayın kendinizi

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapmasına rağmen son haftalarda büyük düşüş yaşayan , son 3 haftada çöküşe geçti. ile berabere kalan, ve 'a yenilen Cimbom, ayrıca son 3 haftadaki tek golünü 2-1 yenildiği Alanyaspor karşılaşmasında penaltıdan atabildi. Sarı-kırmızılı takım, 'de çıktığı 5 karşılaşmada toplam 6 gol atarken, kendi ağlarında 4 gol gördü. Bu durum teknik direktör 'i oldukça kızdırırken forvet oyuncuları başta takıma, "Toplayın kendinizi… Bu futbol ve alınan sonuçlar size yakışmıyor" çıkışı yaptı. Futbolcuların da bu durumdan oldukça üzgün oldukları ve Erzurumspor karşılaşmasıyla çıkışa geçme sözü verdikleri ifade edildi.

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