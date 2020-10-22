Mustafa Cengiz o sözleri yalanladı: Galatasaray'a zarar verir

Spor yazarı Attila Gökçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir dostuyla yaptığı sohbeti köşesine taşımıştı. Gökçe, Cengiz ilgili köşesinde yer verdiği sözlerin yanlış ve eksik aktarıldığını belirterek özür diledi.

Milliyet gazetesi yazarı Attila Gökçe, 22 Ekim 2020 Perşembe günü yazdığı yazıyla ilgili olarak, "Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in bir yakınıyla sohbetinden edindiğim notları gazetecilik heyecanıyla yazıya dönüştürdüm. Sayın Cengiz, üzüntüyle yaptığı konuşmalardan bazı bölümlerin abartılarak, yanlış ve eksik bilgilerle aktarıldığını söyledi" ifadelerine yer verdi.

"CAMİAMIZI YIPRATIR"

Mustafa Cengiz konuyla ilgili olarak Attila Gökçe'ye, "Ben böyle bir demeç vermem. Sohbetimin, bir duyumla hatalı ve eksik biçimde yayınlanması beni de camiamızı yıpratır" dedi. Gökçe, söz konusu yazıyla ilgili düzeltme yaptı ve özür diledi.

Atilla Gökçe'nin yazısında en dikkat çeken yer Falcao bölümü olmuştu. Cengiz'in yaptığı söylenen açıklamada Falcao ile ilgili, "Gelecek, goller atacak, 500 bin forma sattıracak dediler. Ama 30 bin forma ancak satıldı" sözleri tepki çekmişti.