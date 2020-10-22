Galatasaray'da divan gerilimi!

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu ile Divan Kurulu arasındaki çekişmeye yeni bir halka daha eklendi. Ekim ayı olağan divan kurulu toplantısının 24 Ekim Cumartesi günü yapılacağı açıklanırken saat 13.30'da başlayacağı ifade edilen toplantının, video konferans yöntemi ile gerçekleştirileceği duyuruldu. Ayrıca toplantıda, Galatasaray Sportif AŞ ve futbol şubesindeki son gelişmeler ile ertelenen olağan yıllık genel kurul toplantısının yapılabilme imkanlarının yanı sıra kulübü yakından ilgilendiren güncel konuların görüşüleceği ifade edildi.

KAÇMAK ÇÖZÜM DEĞİL!

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, video konferans yoluyla yapılması planlanan toplantıya mevcut yönetimin katılmak istememesini sert bir dille eleştirdi. Pandeminin etkin olduğu dönemde üyelerle istişare ortamını ayakta tutmaya çalıştıklarını belirten Hamamcıoğlu, "En küçük bir başarıda bile kendilerini ön plana atanları, kulüp resmi iletişim araçlarını keyfi kullanarak öğünenleri zor günlerde de idari, sportif ve mali konularda eleştiri ve önerileri dinlemelerini bekleriz" dedi. Ayrıca, "Her seferinde sudan sebeplerle farklı algılar yaratmaya çalışarak üyelere cevap vermekten kaçmak çözüm değildir" ifadesini kullandı.

SORUN SEÇİM Mİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 10 gün önce Ali Sami Yen'i anma etkinliklerinden yaptığı bir konuşmada, "Ben de bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum. Ancak fiziki şartlar el vermiyor, kongre yapacak yer yok. Genel kuruldan niye kaçayım ki" ifadelerini kullanmıştı. Şimdi yönetimin ertelenen mali genel kurul ve seçimin konuşulacağı toplantıya katılmak istememesi manidar bulundu.