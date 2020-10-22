Etebo için rapor bekleniyor

Galatasaray'ın Stoke City'den kadrosuna kattığı Etebo gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşerken bu durum ceza ihtimalini de gündeme getirdi. Premier Lig tecrübesine sahip 24 yaşındaki oyuncu, Alanya karşısında üst üste iki sarı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Terim'in raporuna göre Etebo'ya bir fatura çıkması bekleniyor. Erzurum karşısında, Nijeryalı futbolcunun yerine orta alanda Taylan ile Belhanda'nın görev yapması bekleniyor.