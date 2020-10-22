Haberler Galatasaray Etebo için rapor bekleniyor

için rapor bekleniyor

'ın 'den kadrosuna kattığı gördüğü cezalı duruma düşerken bu durum ceza ihtimalini de gündeme getirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 23:01 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Etebo için rapor bekleniyor

'ın 'den kadrosuna kattığı gördüğü cezalı duruma düşerken bu durum ceza ihtimalini de gündeme getirdi. tecrübesine sahip 24 yaşındaki oyuncu, Alanya karşısında üst üste iki sarı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Terim'in raporuna göre Etebo'ya bir fatura çıkması bekleniyor. karşısında, Nijeryalı futbolcunun yerine orta alanda Taylan ile 'nın görev yapması bekleniyor.

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