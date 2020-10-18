Kanatlar rotasyona giriyor

Cimbom'da Fatih Terim; Arda Turan, Ryan Babel, Sofiane Feghouli'den oluşan kanatlara gençleri de monte etmeyi planlıyor. İmparator; Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan'ın üzerinde duruyor. Son anda takımda kalan Jesse Sekidika da forma bulmak için çok çalışıyor.