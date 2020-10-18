Cimbom'da Fatih Terim; Arda Turan, Ryan Babel, Sofiane Feghouli'den oluşan kanatlara gençleri de monte etmeyi planlıyor. İmparator; Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan'ın üzerinde duruyor. Son anda takımda kalan Jesse Sekidika da forma bulmak için çok çalışıyor.
Kanatlar rotasyona giriyor
Cimbom'da Fatih Terim; Arda Turan, Ryan Babel, Sofiane Feghouli'den oluşan kanatlara gençleri de monte etmeyi planlıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 23:29 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 06:50