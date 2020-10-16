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Diagne isterse helikopterle gelsin!

Club Brugge'de kiralık olarak forma giydiği dönemde "olay adam" haline gelen hakkında takım kaptanı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 23:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 06:50
Diagne isterse helikopterle gelsin!
Club Brugge'de kiralık olarak forma giydiği dönemde "olay adam" haline gelen hakkında takım kaptanı açıklamalarda bulundu. Diagne'nin aykırı iyi bir futbolcu olduğunu belirten Vormer, "Ancak o kadar da iyi niyetli bir arkadaştı. Brugge'a çok gösterişli bir ile geldi, pahalı saatleri, gösterişli çantaları çok severdi. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ama antrenmanlarda çok çalışmak ve antrenörün istediklerini vermek zorundasınız; Diagne bunu da vermeyince yaptıkları ve yaşantısı daha fazla göze batmaya başladı. Sonunda da ayrıldı" şeklinde konuştu.
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