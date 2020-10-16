Diagne isterse helikopterle gelsin!

Club Brugge'de kiralık olarak forma giydiği dönemde "olay adam" haline gelen Mbaye Diagne hakkında takım kaptanı Ruud Vormer açıklamalarda bulundu. Diagne'nin aykırı iyi bir futbolcu olduğunu belirten Vormer, "Ancak o kadar da iyi niyetli bir arkadaştı. Brugge'a çok gösterişli bir Rolls Royce ile geldi, pahalı saatleri, gösterişli çantaları çok severdi. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ama antrenmanlarda çok çalışmak ve antrenörün istediklerini vermek zorundasınız; Diagne bunu da vermeyince yaptıkları ve yaşantısı daha fazla göze batmaya başladı. Sonunda da ayrıldı" şeklinde konuştu.