Haberler Galatasaray Galatasaray'da Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla birlikte çalıştı

'da Etebo, Akbaba ve Saracchi takımla birlikte çalıştı

'in 5'inci haftasında Ayremiz ile karşı karşıya gelecek olan 'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. , Akbaba ve , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 15:35
Galatasaray'da Etebo, Emre Akbaba ve Saracchi takımla birlikte çalıştı

, 2020-2021 Sezonu 5'inci haftasında Aytemiz ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetimindeki idman ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynanırken, antrenmanın ana bölümünde taktiksel çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleri ile tamamlandı. , Akbaba ve , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Taylan Antalyalı, tedavisinin ardından salonda ve sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

A kampından dönen Emre Kılınç, günü kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde adaptasyon çalışması yaptı.
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndan dönen Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

BİZE ULAŞIN