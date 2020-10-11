Haberler Galatasaray ‘Tokat’ bilmecesi

’ bilmecesi

Florya’da oynanan 70’te bitirilen karşılaşmada Marcao’nun, Halil’e attığı ve Kafkas’ın takımı sahadan çektiği iddia edildi. Olay büyük sansasyon yaratsa da hem Halil hem Kafkas iddiayı yalanladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 00:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 06:50
‘Tokat’ bilmecesi

Milli maçlar için verilen arada ile hazırlık maçında karşılaştı. Cuma günü 'nde oynanan karşılaşma 0-0 sona ererken dün Marcao'nun 'na attığı ve Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın takımı sahadan çektiği iddiası ortaya atıldı. Bu durum sosyal medyada büyük ses getirirken olayın büyük bir skandal olduğu ve Marcao'nun 5 maç ceza alması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı. Bu iddiaların ardından dün taraflar arka arkaya açıklamalar yayınladı.

ARAMIZDA İTİŞMELER OLDU
Öncelikle konunun birebir muhatabı olan Twente'de forma giyen Halil Dervişoğlu'dan geldi. hesabından paylaşım yapan milli oyuncu, iddialar nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştı ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur" ifadesini kullandı. Halil, "Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olay bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkileyemeyeceğini açıklamak isterim" dedi.

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