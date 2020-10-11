‘Tokat’ bilmecesi

Milli maçlar için verilen arada Ümit Milli Takımı ile Galatasaray hazırlık maçında karşılaştı. Cuma günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma 0-0 sona ererken dün Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın takımı sahadan çektiği iddiası ortaya atıldı. Bu durum sosyal medyada büyük ses getirirken olayın büyük bir skandal olduğu ve Marcao'nun 5 maç ceza alması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı. Bu iddiaların ardından dün taraflar arka arkaya açıklamalar yayınladı.

ARAMIZDA İTİŞMELER OLDU

Öncelikle konunun birebir muhatabı olan Twente'de forma giyen Halil Dervişoğlu'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli oyuncu, iddialar nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı hissettiğini belirterek, "Her futbol maçında olabilecek olaylardan biri yaşanmıştı ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur" ifadesini kullandı. Halil, "Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olay bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkileyemeyeceğini açıklamak isterim" dedi.