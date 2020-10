Seçim rüzgarı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son günlerde camiadan ve taraftardan gelen yoğun eleştiriler sonrası, "Bir an evvel mali genel kurula gidip seçim yapmak istiyorum" açıklaması yapması sonrasında kulislerde seçim hareketliliği başladı. Uzun zamandır Cengiz'e karşı başkan adayı arayışlarını sürdüren muhalefet, seçim işaretiyle birlikte arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı camiada şu an Galatasaray Başkanlığı için Burak Elmas ve Ali Galip Yorgancıoğlu'nun isimleri öne çıktı.



SON ANDA ÇEKİLDİ

Olası bir erken seçim ya da mayıs ayında liselilerin adayının Yorgancıoğlu olacağı ifade ediliyor. Camianın önemli isimlerinden Ahmet Ocaklı ve Serdar Eder başta birçok kişinin Yorgancıoğlu'na destek verdikleri hatta bir araya gelmeye başladıkları belirtiliyor. Yorgancıoğlu 2018 ocak ara seçiminde Dursun Özbek'e karşı aday olmak için kolları sıvamış daha sonra özel işlerini gerekçe göstererek vazgeçmişti. Daha sonra Özbek ile Cengiz yarışmıştı.

Savaş ÇORLU



BIRAKIYOR

İki seçim kazanan ve iki yıldır başkanlık görevini yürüten Cengiz'in yeni dönemde aday olması beklenmiyor.



ADAY BOLLUĞU

Muhtemel bir seçimde sağlık sorunları bulunan Cengiz'in aday olması beklenmezken şu an Yorgancıoğlu ve Elmas isimleri öne çıktı. Metin Öztürk, Ozan Korkut'ın yanı sıra Ali Sabancı'nın ismi de kulislerde konuşulmaya başladı.



STATTA YAPILSIN

Galatasaray'ın 28 Mart'ta yapılması planlanan Mali Kongresi pandemi nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiş ve bugüne kadar yapılamamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu konuda yetkili mercilerle temas kurarken Cengiz, "Devlet ile yazışıyoruz ama yer yok nerede yapacağım. Ben bunun sorumluluğunu alamam" ifadesini kullanmıştı. Fenerbahçe başta birçok kulüp mali kongresini statta yaparken muhalefet de Türk Telekom'u adres gösteriyor.



YIPRANDILAR

Yazarımız Levent Tüzemen, Mustafa Cengiz'in seçimi gündeme getirmesini doğru bir hamle olduğunu belirtti. Muhalefetin seçim istediğini ve beklediğini kaydeden Tüzemen, "Mustafa Cengiz ve yönetiminin yıprandığını, yapacakları icraat kalmadığını düşünüyorlar. Başkan Cengiz'in de seçimi gündeme getirmesi camianın sesine kulak verdiğinin göstergesidir" ifadesini kullandı.