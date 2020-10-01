Steven Gerrard: Galatasaray favori

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 23:15Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Rangers'ın hocası Steven Gerrard, Galatasaray'ın çok büyük ve tecrübeli bir takım olduğunu söyledi. Bir önceki turda karşılaştıkları Willem ile Galatasaray'ın kıyaslamasını yapması istemesi üzerine Gerrard, "Galatasaray çok büyük bir takım, Willem'le kıyaslamak istemiyorum. Çok tecrübeliler, bu maçları çok oynamış bir takım. Kesinlikle favori onlar ama biz de çok iyi bir durumdayız" diye konuştu.