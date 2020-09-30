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'a Campuzano için şartı geldi! Boca Juniors...

Galatasasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar kısa süre önce gündemine 'yu almıştı. Fichajes.net'te yer alan bilgilere göre Boca Juniors, 'ın Campuzano teklifine sıcak bakıyor ancak bir şartla! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 20:05
Galatasaray'a Campuzano için transfer şartı geldi! Boca Juniors...

Bir orta saha transferi yapmak isteyen , dünyanın çeşitli bölgelerinden scoutlarına izlettiği isimlerle yakından ilgilenmeye başlamış ve resmi tekliflerini sunmuştu.

Bu isimlerden birinin de Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu olduğu ifade edilmişti.

Sarı kırmızılıların Campuzano için Arjantin kulübü Boca Juniors'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı dile getirilirken, Fichajes.net'te konu ilgili önemli bir habere yer verildi. Buna göre Boca'nın oyuncu için düşündüğü süreci şu şekilde oldu;

"Galatasaray, Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı için Boca'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Planları şu şekilde. Arjantin kulübü böylesine önemli bir oyuncudan bir miktar para kazanmak istiyor ve şartları bu. İstenilen miktar karşılandığı taktirde ayrılığıa onay verecekler.

Boca'nın 'acil' para istemesinin sebebi ise oyuncunun şu anda kadrodaki en önemli isimlerden biri olması. 5 numara pozisyonunda harika oynuyor ve görevi itibariyle savunmada da ileride de başarılı bir performans sergileyebiliyor. O, sahanın merkezi için yaratılmış bir oyuncu. Ancak, Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncuyu almak için Boca'nın şartını kabul etmesi gerekecek."

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