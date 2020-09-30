Galatasaray'a Campuzano için transfer şartı geldi! Boca Juniors...

Bir orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray, dünyanın çeşitli bölgelerinden scoutlarına izlettiği isimlerle yakından ilgilenmeye başlamış ve resmi tekliflerini sunmuştu.

Bu isimlerden birinin de Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jorman Campuzano olduğu ifade edilmişti.

Sarı kırmızılıların Campuzano için Arjantin kulübü Boca Juniors'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı dile getirilirken, Fichajes.net'te konu ilgili önemli bir habere yer verildi. Buna göre Boca'nın oyuncu için düşündüğü transfer süreci şu şekilde oldu;

"Galatasaray, Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı için Boca'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Planları şu şekilde. Arjantin kulübü böylesine önemli bir oyuncudan bir miktar para kazanmak istiyor ve şartları bu. İstenilen miktar karşılandığı taktirde ayrılığıa onay verecekler.

Boca'nın 'acil' para istemesinin sebebi ise oyuncunun şu anda kadrodaki en önemli isimlerden biri olması. 5 numara pozisyonunda harika oynuyor ve görevi itibariyle savunmada da ileride de başarılı bir performans sergileyebiliyor. O, sahanın merkezi için yaratılmış bir oyuncu. Ancak, Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncuyu almak için Boca'nın şartını kabul etmesi gerekecek."